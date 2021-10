Adara está cansada de que se mire con lupa lo que hace. "El baño está asqueroso y no digo nada", se quejó. Además, piensa que otros compañeros tampoco destacan por su intensa actividad en la casa pero opina que al ser del grupo mayoritario no se le reprocha como a ella.

Ante la acusación, Adara terminó brotando: "Hay que tener poca vergüenza para acusar de algo que no es verdad. No seas mentirosa. Eres más mentirosa... Que salgan de quién son esos vasos porque míos no son. Hay que debatir pero con la verdad siempre, no hay que ser tan bajuna", le contesto. "No levantes la voz. Dramática, que eres una dramática. Te lo han dicho todo y tienes que acabar cebándote conmigo", sentenciaba Lucía después.