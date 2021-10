Adara pide una 'hora sin cámaras' con Rodri Fuertes: "Necesito quitarme la duda que me mata"

Adara Molinero sigue dando vueltas a su relación con Rodri Fuertes en 'La casa de los secretos' . La concursante entró en el concurso con la relación rota y tras recibir un bonito mensaje de su ex y lanzarle una pregunta muy directa, se plantea todo tipo de situaciones. Mientras, Rodri ha contestado a su pregunta en las redes sociales, ahora es ella la que pide conocer lo que ha dicho.

"No sé si ha cambiado o no algo de pensar, pero necesitaría también que me demostrara las cosas", le explica Adara a Luis Rollán. Ella le afirma que "necesitaría una conversación con él", pero cree que solo podría ser sin cámaras, algo a lo que le anima su compañero que se lo pida al programa y le acompaña al cubo para que se atreva a hacerlo, aunque ella asegura que le "da miedo".