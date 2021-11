Adara no ha perdido la ocasión para desahogarse con su compañero Julen en ‘La casa de los secretos’ y ha cargado duramente contra Bea Retamal , ganadora de ‘GH’ y ex de Rodri.

“Soltaba cosas para crear conflictos entre él y yo continuamente… pero y o confiaba en él 100%, me importaba tres coj*** lo que ella dijera , y si tenía alguna duda se lo preguntaba a él con total normalidad”, le contaba.

“A mí me llegaba todo, tú lo sabrás, los seguidores te lo mandan todo, me mandaban los cachos de vídeo diciéndome: ‘mira lo que está diciendo esta’. Y yo cuando se lo comentaba a él tan normal nos acabamos descojonando, nos daba exactamente igual… pero tú fíjate que maldad: aprovechar estar en una plataforma así, para soltar perlitas y que nosotros discutiésemos, ¡me parece feísimo! Súper bajo y súper todo. Pero vamos, que siga con su vida la pedorra esta… y seguía y seguía, y nosotros no decíamos nada porque pasábamos de ella, tiene obsesión”, continuaba Adara haciendo referencia al canal de vídeos que Bea tiene Mtmad.