Adara Molinero sigue sintiéndose un poco perdida en 'La Casa de los Secretos'. Ella misma se lo decía a Julen tras un altercado que había tenido con Cynthia y con Isabel Rábago en la prueba semanal. Comenzaba el turno para pedalear y dotar a la casa del wifi que necesitan para superar la prueba y Molinero se acercaba al grupo formado por Cynthia, los Gemelires y Luis Rollán.

La ganadora de 'GHVIP 7' preguntaba a sus compañeros si querían que se pusiese ella a pedalear, pero nadie le contestó, así que decidió volverse a la habitación cabreada de no haber obtenido respuesta. Luis Rollán, que se dio cuenta del enfado iba a buscarla: "Adara, ponte tú porque si no va a haber...". Pero Adara tenía claro que la intención la había puesto: "Es que acabo de ir y lo he preguntado en voz alta. ¿Me has escuchado? ¿Qué mínimo de contestar a una persona, en vez de no contestar y luego quejarse?".

La concursante volvía a la zona donde está la bici de la prueba, pero al intentar ponerse, Cynthia ya no estaba dispuesta a levantarse, porque se acababa de poner. Adara enfureció al momento: "¿Esto qué es? ¿Un cachondeo? Ahora vengo y me dicen que no". Pero Cynthia decía que no se había enterado de que se quería poner.

Isabel Rábago y Cynthia hablan de Adara en el Cubo

Más tarde, en el cubo, Cynthia e Isaben Rábago comentaban la actitud de Adara con la prueba: "Siempre hay que avisarle en todo como si fuésemos los padres". Isabel comentaba que es muy poco solidaria con el grupo. Por su parte, Adara, ya subida en la bici, comentaba con Julen que sus compañeros están "muy quisquillosos" y que se sentía como en el colegio.