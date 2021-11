Ninguno de los concursantes de 'Secret Story' quiere que Luca sea el expulsado de este jueves

Un domingo más, los concursantes de 'Secret Story' se han posicionado detrás del compañero nominado que les gustaría que saliese expulsado en la gala de este jueves.

Adara, los Gemeliers y Julen se han posicionado detrás de Cristina Porta. Inmediatamente después, Adara ha explicado sus motivos: "Si por mí fuera no se iría nadie, pero esto es un juego y tengo que posicionarme. Me dolió en el corazón cuando se separó de mí y es lo que más daño me ha hecho aquí2.

Isabel Rábago ha recibido tres votos, los de Sandra Pica y Miguel Frigenti, Luis Rollán. "En mi caso no me he guiado por el corazón porque entonces estaría detrás de Cristina, pero sé lo que duele y como con ella tampoco tengo casi relación, prefiero posicionarme detrás de Isabel", ha explicado Sandra.

A pesar de todo, Isabel Rábago ha querido dejar claro que no tiene nafda en contra de su compañera: "Sandra puede hacer lo que quiera, pero yo he conocido aquí a una mujer que es estupenda y que no es como hace ver con su personaje".

Frigenti también ha explicado sus motivos: "Nosotros no congeniamos y consideraría muy injusto que se fuesen Cris o Luca porque creo que han sido parte fundamental de esta aventura".