Adara ha entrado pisando fuerte a 'La casa de los secretos', se ha desvelado su secreto y parece que ya se ha adaptado muy bien con casi todos sus compañeros de habitación, aunque no tanto con los de la de enfrente, a los que sus bromas no le han hecho ninguna gracia , o por lo menos a Lucía Pariente .

Adara, en la penumbra de la habitación, imita cómo si fuera una niña que llama a su madre: "Me he quedado solita". Al grito de "mamá", la concursante se levantaba rápidamente para abrir la puerta y volver a gritar hacia el pasillo para estar segura de que sus compañeros le habían oído, mientras sus compañeros no podían aguantar la risa. Y claro que lo habían hecho, pocos segundos después, Lucía Pariente aparecía en la habitación para asegurarse de que persona le había despertado: "¿Quién ha sido?". Luis Rollán se inculpaba y le pedía a Adara que terminase con la broma, pero ella seguía en las mismas.