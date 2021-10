Tras revelarlo, la cara de sorpresa de Gianmarco Onestini era evidente y ha querido dejar claro, mediante gestos con el dedo, que él no ha sido la persona con la que su expareja ha realizado esto. Lo que ha desatado las risas en plató, ante la sorpresa de Adara y que Jordi le ha querido explicar: "No están aplaudiendo que hayas hecho el amor en el tanatorio , aquí hace alguien que te conoce y tú a él también y al oírlo ha dicho que con él no".

Gianmarco, presente en plató, ha hecho apología de la famosa frase de Adara "madre mía" para destacar el secreto de su ex: "Me parece horrible. Es un secreto que sabía, pero he dicho que yo no porque es algo que no me da ni morbo ni nada. Yo estaría mal, por este tipo de cosas tengo máximo respeto y no podría hacer algo". Jordi González ha querido quitarle hierro al asunto, tras la sorpresa de alguno de los colaboradores: "Un tanatorio es un espacio que, además de capillas, hay otras instalaciones y a mí no me importaría que en mi funeral hicierais todos el amor".