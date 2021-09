Adara Molinero ha entrado a la casa de 'Secret Story' con una misión y se encuentra con los concursantes. En sus primeros momentos en Guadalix ha recordado su estancia entre esas paredes y se ha emocionado al pensar en la que fue su compañera, Mila Ximénez . Y tras esto, su enfrentamiento con Gianmarco , presente en plató, no ha tardado en llegar.

La exconcursante cree que Luca Onestini está jugando con Cristina Porta y Emmy porque el italiano no ha sido claro con la alemana tras ser sincera con sus sentimientos hacia él. Carlos Sobera, después de sus palabras, le ha preguntado si es consciente que, ante un hecho aparentemente objetivo, haya dos personas no tengan la misma visión, lo que ocurre con Gianmarco, que no está nada de acuerdo con su opinión sobre su hermano.