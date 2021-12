Adara intenta de una vez por todas arreglar sus conflictos con Dani: "He ido de corazón y solo he recibido palos"

"Eso me parece un poco hipócrita porque hace nada estabais hablando de mí. Decíais que a día de hoy ni si quiera os tomaríais un café conmigo fuera. ¿Qué es lo que os he hecho yo tan grave?", quería saber la exparticipante. "Comparado con lo que os han hecho otras personas, es lo más light, yo siempre he ido de cara, de corazón y lo único que me he llevado por vuestra parte son palos. A diferencia de lo que he hablado hoy con oras personas, hoy contigo hablo con dolor, porque no entiendo qué es lo que he hecho. Lo he intentado una y otra vez y no sé porque nunca es suficiente", confesaba.