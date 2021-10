Jesús hace caso a los consejos de su exnovia y se reconcilia con Adara: "Te pido disculpas"

La visita de Natalia, expareja de Jesús , ha marcado un antes y un después en 'La casa de los secretos'. El concursante había sido de los pocos con los que Adara Molinero se había llevado bien al entrar en el concurso. Sin embargo, con su hermano Dani la historia no fue así y al final la convivencia provocó que 'Gemeliers' no soportasen a su compañera. En la 'Sala de la verdad', Adara pudo ver todo lo que habían dicho de ella y se lió la marimorena.

Después de unos días muy tensos entre ellos, Natalia aprovechó la visita a su ex para decirle que se había equivocado en su enfrentamiento con Adara . Le animó a que no se dejase arrastrar y a que disfrutase más del concurso, entre otros consejos.

Tal parece que Jesús ha tomado muy en serio los consejos de su expareja y al día siguiente se acercó a Adara para pedirle disculpas. "Por mi forma de ser he intentado entender a todo el mundo. Te pedí disculpas y realmente no quiero quedarme con esa imagen ni que tú te quedes con ella. No me apetece", le dijo refiriéndose a su reciente enfrentamiento.