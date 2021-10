16.00 - 0.00 Campeones y finalistas en la casa de los secretos

16:55 H Emmy en manos de la audiencia

El aburrimiento puede con Cristina y Emmy y empiezan a hablar de la posibilidad de que se vaya Emmy. La alemana lleva varios días en los que dice que no es ella misma en el concurso y que se ve fuera. Cristina está hoy que derrocha compasión y empatía y eso que Emmy le empieza a decir que es el primer reality de la catalana y que cuando tenga tanta experiencia como ella, no tendrá tanta energía.

Cristina se va con la tangente de que salir en realities no es su trabajo, (como el de Emmy), y que lo ve como algo secundario. Además que cada concurso es único y que hay que vivirlo. Pues claro, no debería haber otra opción, por eso se coronan y se castigan a las plantas de la casa.

Emmy dice que ya ha hecho su concurso y que no quiere seguir dando una "mala imagen". Que lo deja en manos de la audiencia.

Emmy le concluye que ahora mismo le haría más feliz irse que quedarse.