Adara Molinero alucina con el piropo de Gianmarco Onestini: "¿Qué le pasa hoy?"

Miguel Frigenti, presente en plató, ha asegurado que le hubiera encantado vivir este momento en la casa de Guadalix: "Vivir un momento tan emotivo, tan feliz. Creo que yo me merecía estar dentro, pero respeto la decisión de la audiencia, aunque no la comparto". Palabras a las que ha reaccionado Gianmarco: "Al final, lo que han decidido no se puede cambiar".