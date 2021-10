Jorge Javier Vázquez aconseja a Adara sobre Rodri: "Si alguien quiere estar contigo, está"

Adara Molinero no para de darle vueltas a su ruptura con Rodri Fuertes . La concursante de 'La casa de los secretos' entró en el reality habiendo dejado clausurada la historia, sin embargo no pudo evitar venirse abajo en varios momentos y Rodri , ante sus lágrimas, entró por teléfono para darle ánimos y pedirle que se centrase en vivir la experiencia.

Ante la posible expulsión, la concursante revelaba que no quería enfrentarse a lo que había dejado fuera: "Tengo miedo a darme cuenta de que ya está. Enfrentar la realidad. Antes de entrar se quedó todo zanjado pero con su llamada no sé que piensa. Como en esa llamada no me dijo nada de los dos, se tendría que tener una conversación...", le contó a Jorge Javier.