Adara Molinero pide la expulsión de Luca Onestini y se salta las normas: "Me vais a matar"

María Jesús Ruiz cabrea al plató con sus palabras a Sandra Pica

Cristina Porta se enfada con las palabras de Lucía Pariente

Los nominados han recibido los contra-alegatos de caras conocidas para ellos y es que las personas del exterior han tenido que decir las razones por las que cada uno de ellos debería abandonar 'La casa de los secretos'.

Cristina Porta siente "vergüenza" con las palabras de Lucía Pariente

Lucía Pariente ha querido mandar su contra-alegato a Cristina Porta: "Quiero desenmascararte cara a la gente que te quiere votar. Llevas mintiéndonos todo este tiempo, has estado diciendo que no insultas a nadie, creo que no debes de ser tan lista, aunque me posiciono contigo por ser lista, pero no viene de la mano de ser inteligente". Y ella le ha dado una respuesta: "Me da vergüenza escuchar lo que dice esta señora".

Adara pide la expulsión de Luca y lanza un mensaje a Frigenti

"Estoy intentando salvarle sacándole de la casa, se esfuerza continuamente en darle besitos a Cristina cuando realmente no le gusta, tu lenguaje corporal te delate, deberíamos hacerte un favor y sacarte de ahí todos", estas han sido las palabras de Adara a Luca Onestini pidiendo su expulsión, a lo que ha contestado el italiano: "Que no se preocupe que yo me quiero quedar aquí". Y se ha saltado las normas para mandarle un mensaje a su amigo Miguel Frigenti:"Me vais a matar, pero Miguel te quiero muchísimo y mucha gente también". Algo que le ha recalcado Carlos Sobera: "Esto está fuera de guion".

Cynthia, a Miguel Frigenti: "Me pareces una persona dañina a cualquier precio"

Miguel Frigenti ha tenido las palabras de Cynthia, que ha sido muy rotunda con él y por qué debe marcharse de la casa de Guadalix: "Me pareces una persona inestable, dañina a cualquier precio. Te has dedicado a insultar a tus compañeros, la veleta has sido tú y te has unido a personas que en plató has puesto a parir por no quedarte solo". Y el periodista ha preferido no enfadarse con esto: "Me ha gustado más este alegato que el tuit, te lo has aprendido muy bien y no has fallado en ningún punto ni ninguna coma".

El alegato de María Jesús Ruiz a Sandra Pica no deja indiferente a nadie

"Ponte las pilas, estás a esto de perder tu concurso, tienes mucho potencial y te veo muy apagada", ha comenzado diciendo María Jesús Ruiz a Sandra Pica, que no ha dudado en lanzarle un zasca a Julen: "Cuidado porque puede que estés durmiendo con tu enemigo". La colaboradora le ha querido mandar un mensaje de ánimo: "Tú das mucho, sigue dándolo, actívate, sé tú, tienes mucho que dar en este concurso, arriba Sandra". Y ha terminado con un "Cristina a la calle".