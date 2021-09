“Yo estoy aquí para defender a mi hermano, ¿Por qué estás tu aquí? Yo todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo solo y no me he subido al carro de nadie. Estoy aquí defendiendo a mi hermano y nunca más he vuelto a hablar de vosotros. Es un tema que para mí esta cerrado y no quiero volver a abrir”, le contestaba Gianmarco muy serio.