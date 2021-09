Lucía Pariente estalla contra Luca Onestini por una pregunta de su compañero

Alba Carrillo sorprende y pide subir a la casa de Guadalix para conocer a Luca Onestini

La colaboradora habla abiertamente de que está soltera tras su ruptura con Santi Burgoa

Alba Carrillo está soltera, es algo oficial tras su ruptura con Santi Burgoa. Los rumores han sonado alrededor de la expareja durante los últimos días, pero Alba ha sido rotunda con quién podría interesarle para empezar a conocer en el campo amoroso y ese es: Luca Onestini.

Lucía Pariente estalla contra Luca Onestini en la casa

"¿Por qué no te pones una tienda para fregar platos?", esta ha sido la pregunta que le ha hecho Luca que ha hecho estallar a Lucía Pariente: "Eres un clasista". La concursante se ha sentido dolida por este comentario, según le ha comentado a sus compañeros: "Me llama fregona el tío asqueroso este. No tengo problema, no como él, con una cantidad de pelos en dónde yo mencione y no ha hecho nada, solo pegar braguetazos televisivos".

Las palabras de Lucía no le han gustado a alguno de los miembros de la casa, entre ellos a Miguel Frigenti que ha ha intentado parar los pies: "Te estás pasando ya, ¿eh?". Algo que ha cabreado a Lucía y que ha terminado escondiéndose detrás del cubo de debajo del fregadero: "¿Dónde me puedo meter que no moleste?".

Alba Carrillo, sobre el enfrentamiento: "Es una pena muy grande"

Las imágenes le han hecho gracia a su hija Alba Carrillo, presente el plató, pero eso no ha sido todo. La colaboradora no se ha mostrado conforme con la discusión y ha sorprendido con la su reflexión: "Es una pena muy grande porque a mí Luca Onestini me encanta y ahora estoy soltera, así que si me subís a la casa... Te lo digo de verdad".

