Adara pierde el duelo contra Cristina y es expulsada de 'La casa de los secretos': "Estoy feliz, voy a ver a mi hijo"

A continuación, Jorge se ha dirigido a Cristina Porta. "Cristina te has puesto a llorar, sobre todo cuando has visto el último vídeo", le ha comentado a la ganadora del duelo. "Me he emocionado con el video porque todavía me resulta raro ver lo que voy viviendo en esta casa en imágenes, es super bonito tener los recuerdos en video de todo lo que esto viviendo en eta casa en tres meses y ver que la gente me eta apoyando... Me siento súper agradecida".