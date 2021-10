Adara habla de Rodri y de tener un hijo con él: "Quiero que esto se me pase"

La joven no puede evitar romper a llorar cada vez que habla de él y de lo enamorada que sigue de su ex. Una vez más, este miércoles ha tenido la necesidad de desahogarse con Cristina.

"He apostado mucho por él y me da rabia", se justifica sin poder contener las lágrimas. Cristina le pregunta si la cosa ya no tiene solución y, aunque se niega a dar un no rotundo, cree que es muy complicado: "Nada es irreparable, pero...".