"Hoy he estado hablando con él, la apoya, no va a entrar en esto porque no quiere, pertenece ya a otro mundo", explica Elena. Además, afirma que "se quieren", aunque la situación es esa porque "están en momentos diferentes". La madre de Adara no cierra del todo la puerta a una posible reconciliación: "No sé lo que puede pasar, de momento no están juntos". Y cree que él no aparecería en el programa: "Yo creo que no vendría aquí a no ser que ella lo pidiera a gritos desesperadamente".