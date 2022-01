Elena y Alberto, cada vez más cerca en 'La casa de los secretos': "Yo voy a dejarme llevar"

Cora confesó su sentimientos por Adrián en El Cubo

Sin embargo, no son recíprocos por parte de él

Los sentimientos están a flor de piel en 'La casa de los secretos'. Cora está empezando a sentir un cariño muy especial por Adrián. "Cada vez que habla me quedo empanada, me podría quedar una hora escuchándole callada. Me encanta escucharlo, cómo se expresa, cómo explica las cosas", contaba a sus compañeros.

La catalana no pudo reprimirse y le confesó a su compañero lo que había dicho de él en El Cubo. Adrián hablaba con Colchero y Marta y les contaba lo sucedido. "El otro día Cora fue a El Cubo y dijo que se había sentido atraída por mí pero que no quería que lo sacaran de contexto", empezaba diciendo.

"No quiero tener nada aquí 100%. Aunque 100%...veremos cuando lleve un mes y medio. Yo soy muy cariñoso y no quiero estar aquí dando besos y abrazos a todo el mundo y que se confunda. Con ella no quiero hacer nada, me cae muy bien porque siempre está predispuesta a ayudarme", dejaba claro el de Calatayud.

Elena y Alberto, cada vez más cerca