Los compañeros de Carmen cree que le gusta Rafa y ella lo desmiente: "Te juro que no me gusta. Me atraen más Adri y Colchero"

Carmen y Rafa han pasado por varias discusiones y reconciliaciones, pero lo cierto es que ambos forman una de las alianzas más fuerte de esta primera edición de desconocidos de 'Secret Story'.

Los dos amigos no se separan prácticamente en todo el día y tan juntos están que ya hay quien sospecha que entre ellos hay algo más que una simple amistad.

Carmen: "Me atraen más Adri y Colchero que Rafa"

Durante la fiesta de este miércoles por la noche, Alatzne le ha preguntado a Carmen cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia Rafa, ya que ella está convencida de que a su compañera le gusta el chico.

Tras escuchar su pregunta, Rafa lo niega de forma rotunda. "Te juro que no me gusta. Me atraen más Adri y Colchero", le asegura.

Rafa se sincera con Álvaro y confiesa lo que siente de verdad por Carmen: "Con mis amigas no soy así"

Rafa se sinceró con Álvaro y le contó todo lo que siente por Carmen. A priori, dice que la ve “como una amiga” y que la tiene mucho cariño, pero también reconoce que con ella hay “un rollo raro” y que con sus amigas de fuera no es así.

Aun así, hay muchos aspectos de la personalidad de Carmen que le echan para atrás. Sobre todo, que la ve “muy inmadura”. Por eso no va a dar ningún paso adelante con ella: “Cómo voy a apostar por algo por lo que yo tampoco… No es una persona que yo diga que me encanta en todo”, confesó. Además, cree que si se hubieran conocido en la calle solo serían amigos.

“A mí me mola que sigamos así. No te digo que dentro de dos días no ocurra algo, pero a día de hoy la veo como una amiga”, sentenció el fontanero.

No te pierdas todo lo que sucede en 'La casa de los secretos 2'