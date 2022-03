Reproches y discusiones entre Marta y Adrián: él se apoya en Cora y ella termina muy enfadada: "Estoy cansada"

"Ya no tengo mucho más que hacer en esta casa", cree él y se lo hace saber a su compañera, lo que no le gusta nada a ella: "Me enfadas cuando dices eso, ¿no tienes nada más que hacer en esta casa? ¿Entiendes que cuando dices eso también me repercute a mí?. Y Marta no puede evitar acabar echa un mar de lágrimas: "Igual siente que no aporta nada en la casa, pero a mí si que me aporta".