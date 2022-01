Rafa y Alatzne escogen la peor opción en unas nominaciones decisivas: acaban nominados junto con Elena y Carmen

Los concursantes de 'La casa de los secretos 2' se han enfrentado a nuevas nominaciones. Esta vez, de manera muy singular. Por parejas llegaron a una sala (en vez del 'Cubo') y se encontraban con tres puertas con distintos símbolos. Si escogían el triángulo obtenían 6 puntos en las nominaciones para repartir como quisieran; si elegían el círculo, nominarían como siempre; y si era el cuadrado, se quedaban sin nominar.

Además, lo que desconocían es que el concursante que no consiguiera pareja al ser impares, sería el mismo que ganaría el poder del intercambio. Fue Kenny quien lo obtuvo creyendo todos que simplemente se quedaba sin nominar.

Después de que las mellizas Nissy y Laila consiguieran la inmunidad por segunda semana consecutiva, así han sido las nominaciones:

Elena y Alberto escogen el triángulo: nominan con 6 puntos

Elena: "Yo por ahora le doy tres a Alatzne porque está rara conmigo. Dos a Rafa y uno a Álvaro. No sé decir por qué.

Alberto: "Daré tres a Carmen porque no me gusta los comportamientos que he visto entre ella y más gente. Voy a dar dos a Rafa porque noto que se ha separado de nosotros y uno a Álvaro porque no le conozco como que gustaría conocerle".

Cora, Laila y Nissy escogen el triángulo: nominan con 6 puntos

Laila y Nissy: "Cuatro a Carmen y dos a Rafa por chismoso, que le da mucho a la boca. Carmen porque ayer por la mañana me ha quitado todos los espejos y se ha puesto enfrente de mí a chillarme. Por favor, que lo vea todo el mundo. Y me ha quitado mi póster de playa. Y cuando mi madre se sentó en el chillout antes ella había dicho que se fuese ella de allí. Por eso mi hermana dijo que esta también era su casa".

Cora: "Tres a Alatzne porque a pesar de que ha habido bastante acercamiento, las conversaciones son un poco forzadas y no acabamos de congeniar tampoco. También por hacer el cálculo para no ir yo de cabeza. Dos a Rafa porque no lo veo muy claro a pesar de que haga gracias. Y uno a Carmen, aparte de por afinidad, porque creo que va a salir nominada otra vez".

Adrián y Colchero escogen el círculo: nominan con 3, 2 y 1 punto

Adrián: "Tres se los voy a dar a Elena porque hay muchas cosas que me están descuadrando de ella y viendo los videos con Carmen, que ha tergiversado, me ha creado una desconfianza brutal. Dos a Rafa porque he escuchado unos comentarios fuera de lugar y no es que hablemos mucho. Y uno a Carmen, porque quiero tener una conversación con ella esta misma noche, sobre ciertos comentarios que hizo ayer y hoy que nos incumben a nosotros y me han dolido después de habernos posicionado el domingo a su favor. Quiero que me lo explique".

Colchero: "Uno a Carmen por lo que dice él. Ayer tuvo una serie de comentarios en el Cubo que queremos hablarlo con ella a ver qué nos dice. Con dos a Elena porque muchas veces las cosas que me dice, luego hace lo contrario. Creo que va al sol que más calienta y no la veo clara. Y con tres a Rafa porque en el grupito ese, aunque se vea el más callado, creo que es el que más va de 'corre, ve y dile".

Carlos y Marta escogen el círculo: nominan con 3, 2 y 1 punto

Carlos: "Con un punto para Álvaro porque realmente creo que le hace falta mucho para que nos conozcamos. Con dos puntos para Carmen porque me posicione para que ella se fuera, hemos hablado, y todavía tenemos un montón de cosas que avanzar en cuanto a nuestra relación en la casa aunque todo vaya bien. Y tres puntos Rafa porque realmente de toda la casa es con el que menos afinidad he tenido. He tenido algún rocecillo con el en la casa.

Marta: "Un punto se lo voy a dar a Rafa porque es verdad que me llevo bien con él pero no hemos estado mucho rato juntos. Dos a Álvaro por lo mismo. Nos podemos llevar bien pero no hemos avanzado. Y tres se los voy a dar a Elena porque no me acaba de cuadrar".

Rafa y Alatzne eligen el cuadrado: no nominan

Álvaro y Carmen escogen el triángulo: seis puntos a repartir como quieran

Álvaro: "Para garantizar que salga Elena sí o sí, le voy a dar los seis puntos. Creo que hoy se ha retratado esta noche. Ha hecho daño a una de las per que más quiero de esta casa y espero que salga expuesta para que el público decida si merece la pena que siga como concursante o no".

Carmen: "Mis seis puntos van para Cora por la actitud que ha tenido conmigo".

Brenda y Virginia escogen el triángulo: seis puntos a repartir

Brenda: "Meto tres a Rafa y tres a Carmen. Rafa porque le he visto la cara. Provoca mucho por detrás y siempre se escuda en su círculo más cercano. Y Carmen porque me consiguió sacar de mis casillas aunque no está justificado".

Virginia: "Nomino con dos puntos a Carmen porque me sigo argumentando en lo mismo que hasta ahora, que es que no creo que sea mala niña pero ha creado bastante disturbios en la casa y no me han gustado algunos modales. Otros dos puntos para Rafa porque me parece genial, me llevo bien con él pero no me termino de llevar en el sentido de que no hace demasiada vida con nosotros. Un punto a Álvaro porque es la otra persona que ha creado más conflictos y me hizo sentir más incómoda. Aunque también me llevo bien y me gusta y lo que voy descubriendo. Y otro a Alatzne simplemente porque es la otra persona con la que menos he hecho en la casa y porque he querido repartir los puntos".