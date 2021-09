Alba Carrillo estalla y desmiente a Miguel Frigenti: "Traicionero y por detrás, ese es él"

Frigenti acusaba a Isabel Rábago de no tratarle bien y afirmaba que le atacaba y gritaba en las reuniones de contenido de 'Ya es Mediodía', lo que han querido aclarar tanto Alba Carrillo como Miguel Ángel Nicolás en plató . Miguel Ángel no ha entendido la actitud del colaborador de 'Sálvame' y se lo ha hecho saber a Nuah, la pareja de Frigenti: "¿Tú te crees que una persona profesional tiene que contar lo que ocurre detrás de las cámaras?" .

"Ha sido muy generoso con tu pareja porque me consta que no querían que estuviera en 'Ya es Mediodía' en ningún momento. En su día, Miguel Ángel, le ha brindado la mano, mucho apoyo y le ha ayudado mucho apoyo en televisión . ¿Y sabes cómo está actuando con Miguel Ángel? Como actúa con todo el mundo en la casa, traicionero y por detrás. Ese es Miguel Frigenti y se está retratando", asegura.

Alba Carrillo, muy enfadada ha asegurado que ella no tiene nada que ver con la marcha de Frigenti de 'Ya es Mediodía': "Yo no tengo potestad en quitar o dar trabajos, no influí en nada. Jamás en la vida he dicho: 'Él o yo a nadie'. Dejad de mentir".