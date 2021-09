"Te creías que íbamos a ser tu y yo los protagonistas" , le decía Canales Rivera a Cynthia, a lo que ella respondía: "Ya vendrá, que yo te he puesto fino". Cynthia se ha confesado con el torero, asegurando que el primer día en la casa fue duro para ella: "Estaba dos días en bucle , había mucha gente que no se sabía la historia y cosas que yo no sé si se pueden contar o no". A lo que Canales le ha contestado: "No es el momento ni el lugar".

La concursante ha querido excusarse, asegurando que cuando terminó contando su 'affaire' en televisión con él, en un principio no era lo que buscaba: "A mi cuando me llamaban, yo no sabia al principio que me estaban grabando. No quise hablar del tema". Y Canales mantiene la misma actitud: "Yo no quiero hablar del tema". Aunque ella le replica: "Es que es un tema del que se tiene que hablar". Lo que le saca las palabras al primo de Kiko Rivera: "No le voy a dar más bola a eso, bastante se sufrió, bastante sufrí. No merece la pena. A lo mejor me apetece decirte cosas que se van a quedar entre tú y yo".