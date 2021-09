Lucía Pariente brota contra Miguel Frigenti y hace llorar a Cristina Porta

La tregua que firmaron Lucía Pariente y Miguel Frigenti al entrar en ‘Secret Story’ ha durado más bien poco ( se rompió hace unos días ). La madre de Alba Carrillo no ha podido aguantar más y ha decidido tener un brote de sinceridad no solo contra él, sino también contra Cristina Porta , que ha terminado llorando tras el enfrentamiento .

Lucía Pariente reconoce que se ha levantado “de mala hostia” al ver llorar a Isabel Rábago por la bronca que mantuvo con Frigenti en la gala del jueves : “No puedo ver estas injusticias . Estoy harta de la gente que ha preparado su concurso, que no son personas buenas. Isabel lleva una semana cuidando de todos. A lo mejor la altanería que dicen que tiene es para que no le haga daño ningún personaje. Y va por ti, Miguel”.

Frigenti escucha a Lucía sin decir nada mientras que Cristina interviene diciendo que no piensa entrar al trapo, pero lo cierto es que entra y vive un enfrentamiento con Lucía. Y Miguel también. A Cristina le afecta tanto la bronca que acaba llorando, con el consuelo de su amigo. Tras esto, Lucía es arropada por la gran mayoría de sus compañeros en la casa.

Por su parte, Alba Carrillo, en plató, le da la razón a su madre, pues considera que Miguel no ha empezado de cero con ella, pues la criticó desde el primer momento, al igual que hizo, según ella, con Isabel Rábago. Cree que no debería haberse comprometido en empezar de cero si luego no va a cumplirlo.