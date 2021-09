Los motes no han tardado en aparecer en ‘Secret Story’ y Gemeliers y Luis Rollán han hecho un recopilatorio de los más ingeniosos. Destacan que Edmundo Arrocet es ‘Varón Dandy’ o Gemeliers ‘las hermanas Olsen’. Tras esto, Jordi González le explica a Alejandra Rubio qué es eso de Varón Dandy y le pregunta por los motes que le han puesto a ella a lo largo de su vida.

En un primer momento, Alejandra no sabe si contestar o no a la pregunta del presentador de ‘Secret Story’ pero, fiel a su sinceridad, decide desvelarlo: “Me ponen muchos motes, el de la niña de la curva es el que más me gusta, la que aparece cuando vas con el coche”.