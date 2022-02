Alberto: tocado y hundido tras la expulsión de Elena: "Me llevo una buena chica"

Para Elena tampoco fue una noche fácil. La de Triana tenía mucho miedo a enfrentarse a la reacción de su familia, especialmente a la de su madre. "Desde el primer momento mi madre me dijo que no me quería ver liada con nadie. Creo que le habrá sentado como un tiro. Ahora voy a su casa, esperemos que me abra la puerta. Yo estoy segura de que han hecho campaña para echarme", decía convencida.