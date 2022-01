Álvaro entró pisando fuerte en ‘Secret Story’ y la lio parda nada más poner un pie en la casa de los secretos. Fue quitarse la máscara de búho y el nuevo concursante sembró la polémica con una broma que no sentó nada bien a sus compañeros.

Pero la cosa no se quedó ahí. Después de un tremendo conflicto con la mayor parte de la casa, el nuevo concursante tuvo una fuerte discusión con Carmen, la primera nominada de la edición. Un enfrentamiento en el que se dedicaban alguna que otra perlita.

Tras ver la actitud de su compañera, Álvaro reaccionaba: “Ahí se ve la maldad”. “La cara la tenéis vosotros, que tenéis un armario y yo tengo el pu** suelo, que ya me estáis tocando la pol**”, decía muy enfadado el nuevo habitante de ‘Secret Story’.

Ella, en actitud desafiante, le preguntaba: “¿Tú ves normal abrir los armarios ajenos? No los abras sin preguntar”. “Abro lo que me da la gana, me estás empezando a hartar”, respondía el concursante que se había ocultado bajo la máscara de búho.