Álvaro y Carmen protagonizan un brutal enfrentamiento por un par de perchas: "Ahí se ve la maldad"

Sin embargo, poco a poco se han convertido en un apoyo el uno para el otro

Álvaro no tiene claros sus sentimientos por Carmen

A pesar de que nada más poner un pie en 'La casa de los secretos', Álvaro protagonizó un tremendo enfrentamiento con Carmen, el nuevo concursante del reality ha cambiado de opinión respecto a su compañera. Al parecer, la cordobesa se ha convertido en un mayor apoyo en la casa, tanto que incluso ha comenzado a tener sentimientos muy especiales por ella.

"Necesito tiempo para asimilar lo que estoy sintiendo por ella. De momento no puedo catalogar lo que me pasa. Solo espero salir yo antes que ella. No estoy preparado para no verla volver por la puerta. Me recuerda mucho a una persona que ante con locura, pero vamos que sé que no va a llegar a ninguna parte. Intento impedirlo", confesaba él en El Cubo.

"Siento como que no tengo derecho a enamorarme. Me cuesta, me cuesta mucho, tengo mala suerte. Es el único aspecto de mi vida que creo que cuando he tenido la oportunidad, por circunstancias nunca puede surgir. Ese sí que sería el verdadero premio", explicaba entre lágrimas.

A Álvaro también le frena el acercamiento de Carmen y Rafa: "Está muy acaramelada con Rafa y lo entiendo. Es una persona muy irónica, muy inteligente. Los veo muy bien, por un lado, quiero que estén juntos, pero por otro me da envidia. Me siento a gusto simplemente viéndola como dormía, pero por otro lado digo: ‘madre mía como me vea rafa".