Álvaro se enfada y se niega a hacer la prueba: "No hay camisetas de mi talla"

"No quiero hacer la prueba, no tengo camiseta. Siempre me pasa lo mismo, estoy hasta los coj****. No sé qué c*** pasa pero nunca tengo camiseta. En las pruebas de disfraces igual, nunca hay de mi talla", comentaba enfadado a Cora y Colchero. "La que tiene Rafa es enorme", le aseguraba el sevillano.