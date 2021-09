Bigote Arrocet sigue abriéndose en la casa y dando nuevos datos de su vida privada

Miguel Frigenti habla con el humorista chileno y este se sincera sobre las infidelidades

Terelu, sobre si Edmundo habría sido fiel a su madre: "Yo no pongo la mano en el fuego por nadie y entre ese nadie está Edmundo"

'Frigenti y yo' es el programa que Miguel se ha creado en la casa de 'Secret Story' en el que conversa con sus compañeros, entre bronca y bronca. El primero en ser interrogado ha sido Bigote Arrocet y el tema principal: las infidelidades.

El periodista le ha hecho una clara y contundente primera pregunta: "¿Edmundo ha sido infiel alguna vez?". A lo que el humorista ha contestado con total sinceridad: "Sí, claro, el que diga lo contrario está mintiendo como un bellaco, aunque luego uno se arrepiente de haberlo hecho". Bigote ha asegurado que nunca le han pillado y que él tampoco lo ha hecho con ninguna de sus parejas.

"Ojos que no ven corazón que no siente", este es el motivo que da Edmundo, tras reconocer que nunca ha dicho a ninguna de las personas con las que ha compartido una relación que le ha sido desleal: "Hay que saber hacerlo bien". El ex de María Teresa Campos asegura que el problema "es que nadie lo reconoce" y que cuando uno es joven "es más proclive a no hacerlo, pero cuando van pasando los años uno, de repente...". Además, el chileno asegura que le gusta hacerlo con una persona y con más, esto es por la educación que tiene, asegura.

Carlos Sobera tras escuchar las palabras de Bigote ha preguntado a Terelu sobre si cree que ha sido infiel a su madre: "Yo no voy a hablar de mi madre, absolutamente no lo sé, yo no estoy dentro de él. No tengo datos que confirmen eso". Y responde a la pregunta del presentador por si pondría la mano en el fuego de que esto no ha ocurrido: "Yo no pongo la mano en el fuego por nadie y entre ese nadie está Edmundo. Por supuesto que no pongo la mano en el fuego, la pongo por mí".