Sandra Pica estalla contra Isabel Rábago para defender a Julen

Julen consuela a Adara Molinero y Sandra no entiende su actitud

La reconciliación de la pareja:

Sandra Pica no está pasando su mejor momento en 'La casa de los secretos'. La concursante no se encuentra a gusto con algunos de sus compañeros y sus altibajos con Julen, tras la mala semana que ha pasado el concursante y que ha hecho que ella discuta con más de uno en la casa, no ayudan para que salte a la mínima.

Sandra se enfada con Julen por consolar a Adara

"Llevo tres días aguantando y tragándomelo. Me pego tres noches sin dormir, llorando, ¿para qué? Para que este jodida y, ¿qué esté ahí? Muy bien", Sandra se desahoga con Lucía Pariente y se refiere al momento en el que Julen consuela a Adara cuando está de bajón y llorando en la habitación, algo que Sandra no entiende: "La otra está ahí llorando y estás ahí consolándola, me sorprende que te preocupe más otra persona".

Julen no entiende nada y su compañera estalla

Julen, tras ver el enfado de Sandra, le pregunta el por qué de esta situación y su compañera se cabrea todavía más por no darse cuenta: "Déjalo, no te da la cabeza". El concursante, que no le gusta la actitud de Sandra, abandona la habitación y la tensión sigue subiendo, Sandra estalla: "¿Encima él está ofendido? Vete a la mierda. Tú con la cara larga, siempre tienes la razón, claro que sí". Y le explica el por qué de su enfado: "He necesitado estos días una abrazo que no he tenido, mi problema es esperar lo mismo que doy yo".

La reconciliación de la pareja: el perdón unido de mucho cariño