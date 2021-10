Cuando pensábamos que el italiano no iba a sorprendernos más tras verle portar la antorcha de los Juegos Olímpicos en mallas por las instalaciones de Mediaset y que en el tema del baile ya nos había enseñado todo, tras bailar el 'single ladies' en el plató , ahora ha coreografiado una sexy bachata. Gianmarco , ha dejando con ganas de más de los presentes. Y es que esto no es lo único con lo que nos ha sorprendido.

Alba Carrillo ha explicado el por qué de su negativa a bailar con su compañero: "Me ha entrado el miedo porque yo he bailado varias veces con él y me regaña". La colaboradora asegura que él "es muy perfeccionista, dice que lo hago fatal y se enfada", entonces ella no baila con él: "Yo bailo peor y me regaña" Algo que ha negado Gianmarco rotundamente.