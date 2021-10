Sandra le ha echado en cara a su chico que no se preocupa por ella, algo que ha tocado la moral de Julen y que le ha hecho acudir a desahogarse con Adara, a la que le ha confesado que lo está pasando muy mal y que no ve justo que Sandra pague sus problemas con él.

Pero la pareja no ha tardado mucho en tener un acercamiento y su reconciliación ha sido rápida y más cariñosa que nunca. Además de muchos besos y abrazos, Sandra ha protagonizado una declaración de amor: "Me importas más de lo que me gustaría y eso es lo que más me fastidia", le ha dicho.