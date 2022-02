Brenda se encara con Álvaro al sentirse traicionada: "A la mínima me has cruzado y me has hecho daño"

Desde que Nissy y Brenda protagonizasen una fea discusión que acabó con una nominación disciplinaria , Álvaro ha marcado distancias con la barrendera. El concursante llegó a posicionarse en 'La noche de los secretos' para que fuese Brenda la próxima expulsada: "Porque ya no tenemos ningún tipo de relación . Me deseó algo malo y lo recibí como un ataque".

" Has dicho que soy una persona oscura, lo tengo grabado a fuego . Y dijiste que uno de los motivos por los que te habías alejado de mi es porque yo soy una persona oscura por haber saltado con Nissy y gente como yo no querías en tu vida porque era gente que te había hecho daño", le ha reprochado.

Además, Brenda cree que Álvaro la ha juzgado a la mínima en comparación con otras compañeras. Piensa que su vara de medir no es la misma que con Carmen y Nissy.

No te pierdas este y otros momentos destacados en los resúmenes diarios de mitele PLUS. Además, puedes ver lo que sucede en directo en la casa con la señal 24 horas y la señal plus.