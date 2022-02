Los concursantes han escuchado gritos del exterior

Entre otras cosas, los gritos decían: "Virginia falsa"

"Me preocupo por no ser así", aseguraba la concursante

Los concursantes de 'La casa de los secretos' han escuchado una serie de gritos del exterior que no han dejado a nadie indiferente. Entre otras cosas, los participantes del reality han escuchado "Virginia falsa", algo que ha molestado mucho a la gaditana.

Nissy ha sido la encargada de contarle a su compañera lo que decían de ella. "Imagínate si no me lo esperaba que creía que se estaba quedando conmigo", explicaba ella. "Todo el mundo decís que no lo soy ¿Qué digo para que piensen eso? Me da coraje, me preocupo por intentar no ser así. Obviamente hay cosas que me callo, pero es más por no hacer daño a la gente", comentaba.

A pesar de que sus compañeros trataban de restarle importancia al asunto y de hacer entender a la concursante que solo se traba de opinión de una persona, ella no dejaba de darle vueltas. "He llegado a pensar eso, que a lo mejor cunado doy mi opinión sobre alguien le doy tres mil vueltas y es por eso. Me ha hecho dudar, a lo mejor me estoy explicando mal. Es lo último que me esperaba que me dijeran. Me ha impactado", confesaba.