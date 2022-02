Nissy le roba un trozo de pan a su hermana y se forma la mundial

Nissy cree que su hermana no la quiere y que siempre intenta quedar bien con la gente

"Siempre he sabido que ella quiere más a la gente que a su familia", sentencia

Nissy está harta de Laila y su incidente con el pan parece haber marcado un antes y un después en su relación. “A ella lo que le gusta es quedar bien con la gente. Primero la gente y luego su familia”, ha explotado Nissy en una conversación con Carlos.

Nissy le robó un trozo de pan a su hermana sin que ella lo supiera y a Laila le sentó muy mal. Su melliza no entendió esa reacción, sobre todo porque, en su opinión, cuando otras personas también le quitaron cosas no se enfadó tanto con ellos. “Hasta mi madre lo dice: Ella primero la gente y luego su familia. Eso demuestra que no me quiere”, valoró Nissy.

Además, la nominada cree que ese comportamiento no la favorece en nada de cara a la expulsión del próximo jueves y que su propia hermana está tirando piedras contra su tejado. “Eso me demuestra la clase de mi**** de hermana que tengo, estoy harta de perdonar y de volver a intentarlo. Se acabó. Llega un momento en el que ya no quiero saber nada”, sentenció.

Laila no quiso abrazar a Nissy

Cuando la audiencia salvó a Laila el pasado domingo, Nissy dice que intentó abrazarla, pero que su hermana la quitó para irse “directamente a abrazar a Cora”. “En ese momento se demuestra tu corazón adónde va”, valoró.