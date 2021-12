"Tú no eres nadie para hacerme de menos en un concurso", ha dicho Julen. "Me parece superfuerte que aplaudáis la falta de educación", saltado Alba Carrillo en su defensa, añadiendo: "No pidas respeto si no lo estás teniendo, vamos a darlo para pedirlo". Palabras que no han gustado nada a Steisy: "No te metas tú, tú y tu madre liais las que liais y ahora me vas a decir ahora a mí de respeto". Terminando con un cruce de reproches y entre gritos entre ambas en plató: "Yo también estoy aquí de colaboradora".