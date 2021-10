"Madre mía, ¿lo hace por dinero?" , se preguntaba Isabel momentos después de leer el mensaje de Lucía : "¿te quedas con las palabras de Terelu de "todo está bien" o con las mías "preocúpate de lo que digan de ti fuera"?". Y terminaba rota en la habitación: "¿Por qué me dice esto? ¿Yo que le he hecho a esta señora? . Y se acuerda de su pareja: "Quiero hablar con Carlos". Mientras Luis Rollán le consuela a a su amiga: "Conozco a Terelu, te lo dijo con toda la tranquilidad", asegura.

En la intimidad del cubo, la periodista continúa desahogándose: "No me gusta su intención, no me gusta nada ella, me parece sucio todo, pero al final la gente se retrata sola. Allá ella si es feliz así".