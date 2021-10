Canales Rivera se rompe al hablar de sus hijos y Adara le consuela: "Nunca pensé verte así"

El torero ya se mostró muy emocionado y agradecido con el gesto de sus hijos, algo que quiso compartir más tarde en privado con Adara. "Me ha encantado que me lo hayan mandado , que la madre y ellos hayan aceptado apoyarme, para mí, ahora mismo, es lo más importante" , le explica el concursante a su compañera.

Canales intenta contarle lo que siente a Adara: "Por que sé que mañana en el cole...". Pero las lágrimas no le dejan, se rompe y se esconde de las lágrimas de cara al armario, pero su compañera no duda en apoyarle con un gesto de cariño: "Jolín, Canales. Nunca pensé verte así". Tras secarse las lágrimas y recomponerse, termina lo que quería expresarle a su compañero: "Que mañana cuando vayan al cole será porque están orgullosos. Sino no lo hubiesen hecho". Y termina agradeciendo a su compañera que le haya escuchado: "Gracias por haberme acompañado".