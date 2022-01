Carlos tiene 27 años, es creative y es de Madrid. "Me identifico como persona no binarie. Eso quiere decir que no me considero ni hombre ni mujer, estoy ahí en medio. Comparto cosas de ambos géneros pero no me siento identificado con ninguno. Los pronombres no me importa que se refieran a mí con 'Él' o 'Ella', o que sea incluso el género neutro con la 'e", explicaba en su vídeo de presentación además de revelar los episodios de su vida que más le han marcado.