Colchero 'castiga' a Carlos mandándole hacer lo que más odia en el mundo: "Con el asco que me da..."

Los presentadores que han hablado con los participantes tenían en sus llamadas que mandar misiones o bien conceder privilegios. Fue por ese motivo por el que Laila y Nissy consiguieron la inmunidad . Jorge Javier Vázquez la otorgaría en la misma tarde de la gala, siendo las mellizas quienes respondieron a la llamada y por tanto las que por tercera semana consecutiva no podían ser nominadas.

No te pierdas este y otros momentos destacados en los resúmenes diarios de mitele PLUS. Además, puedes ver lo que sucede en directo en la casa con la señal 24 horas y la señal plus.