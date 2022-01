Carmen se moja sobre los concursantes a los que ve con maldad: "No tienen buen fondo"

Rafa y Carmen se pasan el día juntos, intercambiando opiniones y, para que mentirnos, rajando un poquito de todo el mundo. El concursante asegura que él no se cree a Brenda, mientras que la que fue nominada por el público aseguraba que sí se le cree, pero que no sabe de qué pie cojea: “Creo que es buena niña y buena persona”, decía Carmen.

Ante esa afirmación, Rafa no dudaba en preguntarle por qué persona de ‘La casa de los secretos’ le parece “mala”: “Las mellizas no tienen buen fondo ni bondad. Esas muchachas son malas, pero malas de verdad”, se sinceraba Carmen.

“Yo no creo que sean malas, pero hay veces que igual tienen razón. A mí, por ejemplo, me pones de los nervios cuando te estás repitiendo treinta veces al día”, se sinceraba Rafa. “Pues yo no creo que me repita tanto”, decía Carmen.