El público decidió en la primera gala de ‘Secret Story. La casa de los secretos’ que la primera concursante nominada de la edición fuese Carmen . La joven cordobesa no se explicaba la decisión cuando Carlos Sobera se la comunicó: “¿En serio? ¿Qué he hecho yo?” Con los ojos humedecidos, repetía que no había hecho nada mal y que incluso se había quedado con un compañero durante la gala para que no estuviera solo. El presentador le recomendó a la concursante que se tomara esta decisión de la audiencia como “una oportunidad” y ella luego bromeaba: “ Ya tengo haters ”.

Pero en realidad Carmen estaba muy afectada por lo sucedido. Después de la gala, todos los concursantes se quedaron hasta las tantas hablando y conociéndose. La cordobesa estaba muy rayada y no paraba de darle vueltas a la nominación. Decía que lo mejor era acostarse, pero no se decidía y seguía dándole vueltas. “No he gustado y si ya nos has gustado te vas a marchar porque es el público el que ha decidido”, reflexionaba.