11:28 H Brenda y Carlos están un poco rayados

Hay un grupito en el jardín al sol hablando de música. Hay debate de si Omar Montes sí o no. El principito es un sí siempre, hombre. Y debaten sobre qué tipo de música es la de Omar y qué géneros les gusta más. Elena dice que Omar no le termina de gustar pero parece ser que a la mayoría sí. Es más, de Cora es uno de sus cantantes favoritos. Adrián dice que el suyo es Melendi y se abre otro melón: ¿El Melendi de ahora o el de antes? De las preguntas más difíciles hasta el momento.

La conversación cambia de tercio y hablan de la universidad. Virginia le dice a Carmen que ella fue más a aprobar que a aprender. Que iba con la mentalidad de sacarse el título y poco más. Carmen sin embargo no piensa así y cuenta que entró en la carrera con ilusión. Estudia matemáticas. Eso sí que es complicado.

Les dejamos hablando y cambiamos al vestidor, donde Carlos y Brenda hablan de lo flipante que es todo. Carlos dice que está siendo consciente ahora de que está en la casa. No entienden nada. Pronto empezamos a rayarnos. Se sientan en el suelo y se miran mientras la conversación comienza a ser un poco de besugos. Además, les parece raro que el resto estén tan tranquilos y eso les raya aún más. Carlos comenta que no es capaz de tener una conversación grupal porque están muy abrumados. Brenda le entiende. Además, no tener una rutina les está matando. Recuerdo que llevan una noche solo dentro.

Carlos se anima y dice que pueden con todo y bromean con ello. Es que están como pollos sin cabeza, no saben qué hacer. Esto es buenísimo. Brenda además está rayada por el micrófono. Y les parece muy distinto a lo que han visto desde fuera. Es más, ya no son conscientes de que hay cámaras. Pues se están adaptando bien entonces. En el PLUS vemos al grupito del jardín que sigue tranquilamente hablando y riendo. Carlos y Brenda siguen en su bucle.