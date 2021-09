La complicidad entre Sandra Pica y Julen: se confiesan y cada vez están más cerca

La relación de altibajos entre Sandra y Julen: del enfado a dormir juntos en un paso

Los compañeros ven clara la complicidad entre ambos y se lo hacen saber

Sandra, sobre Julen: "Es una persona que brilla con luz propia"

Sandra Pica y Julen siguen con sus idas y venidas en 'Secret Story'. La lucha interna de Sandra tiene descolocado a su compañero, que lo comenta con sus compañeros para intentar obtener las respuestas que él no consigue obtener.

La relación entre Julen y Sandra confunde a sus compañeros

Los miembros de la casa no entienden por qué no dan un paso más en su relación y la actitud de enfado que tienen entre ambos en algunas ocasiones. Sandra, en un momento de agobio, le explica su situación a Luis Rollán: "Es muy jodido estar a gusto con una persona con la que no solo ha sido esto, ha habido más cosas, y de repente estar en un sitio, levantarte con él, acostarte con él. Los primeros días muy bien, pero ahora ya pasan las noches, una caricia y tal y cual y te remueve".

La conversación entre los protagonistas

Sandra, no solo se ha abierto con su compañero, también ha querido hablar con Julen de todo lo que le está pasando: "No es nada que tú hayas hecho, son mis movidas mentales, no sé cómo gestionarlo. A ratos piensa una cosa y a veces otra. No sé cómo gestionar esto, me estoy volviendo loca". Julen, más perdido que nunca le hace una petición: "¿Por qué piensas tanto?". Ella solo quiere que le entienda, pero él asegura que "le cuesta" y ella le asegura que, de momento, no va "a ser más clara".

La extentadora de 'La isla de las Tentaciones' si se ha confesado sobre Julen con la voz de la casa de los secretos: "Es una persona que brilla con luz propia, ya apareció una vez en mi vida y si estoy aquí una segunda vez con él, yo creo en el destino, así que lo que tenga que ser será", dejando abierta la puerta.

Sandra y Julen, cada vez más juntos