La salvación de Emmy y el discurso de Jesús provocan las lágrimas de Cristina: “Ya me puedo ir contenta”

Jesús se muestra muy enfadado con la salvación de Emmy: “La verdad es que no me ha hecho gracia, creo que tenemos valores muy diferentes”

La expulsión pasaba a ser cosa de dos: Chimo Bayo o Cristina Porta

Cristina, entre lágrimas, tras el discurso de Jesús: “Me emociona que lo diga ellos porque son muy buena personas, y me quedo con eso”

Antes de comunicar al primer expulsado de ‘Secret Story’, Jorge Javier conectaba con la casa para desvelar en directo que uno de los tres nominados estaba salvado, era el que menos votos había recibido para abandonar el concurso.

El presentador comunicaba a la casa y a los protagonistas que Emmy Russ estaba salvada de la expulsión, que quedaba en cosa de cosa de dos: Chimo o Cristina.

Mientras la concursante alemana mostraba su felicidad, Jorge Javier se dio cuenta de que Jesús, de los Gemeliers, no estaba bien, al cantante no le había sentado nada bien la expulsión. “La verdad es que no me ha hecho gracia que se salve Emmy, sinceramente, creo que tenemos valores muy diferentes y por eso, nada más, no estoy contento”, comenzaba explicando.

“Ella creo que ya lo sabe, venimos de mundos diferentes y bueno, no me apetece ni hablar más, sinceramente. He hecho ya un vídeo en el cubo y lo explicado todo lo mejor que he podido”, continuaba el de lo Gemeliers.