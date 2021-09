Todo lo que no viste de la gran discusión de Emmy Russ y Jesús, de 'Gemeliers' en la gala de 'Secret story'

"A mí no me ha hecho mucha gracia", confesaba Jesús momentos después de la salvación de Emmy, explicando el motivo: "No solo ofende a la gente de la casa o a mí, sino que creo que ofende a bastantes más personas , a gente trabajadora y hay que valorar donde estamos y la suerte que tenemos".

Tras esto, ambos se apartaban del grupo para hablar de lo ocurrido y ella le replicaba sus palabras: "Yo no he hablado de la vida fuera, he hablado de aquí. ¿Qué tiene que ver la vida de fuera con esto? Nada. Tú pones palabras en mi boca que yo nunca he dicho y la gente lo va a ver y va a ver que tú mientes". Frase que no le hacía ninguna gracia al miembro de 'Gemeliers': "¿Qué yo estoy mintiendo? Lo que más odio en este planeta es que alguien me deje de mentirosa, yo sé lo que he escuchado, yo no he puesto absolutamente nada en tu boca".