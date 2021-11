El comentario de Cristina Porta a los 'Gemeliers' que hace estallar a Dani: "Estáis con las orejitas así"

El entendimiento ha tardado en llegar y mientras ha habido un tenso momento entre los gemelos y Cristina Porta. La periodista cree que ambos no dicen lo que creen de verdad con este tema por no meterse en problemas: "Hay que decir lo que piensas y estás así. Llevamos dos meses y dos semanas para que ahora te pongas así" . Mientras pronunciaba la palabras "así" la periodista hacía con las manos en la cabeza simulando las orejas agachadas.

Jesús no hace entrar en razón a su compañera y le explica que si Adara y ella tienen que hacer la compra juntas va a haber problemas, algo que ella no entiende por qué no puede hacerse y que termina haciendo que reitere el comentario que previamente le había hecho al cantante: "No hay enfrentamiento si lo habláis, lo que pasa que estáis con las orejitas así, se puede hablar, nos apetecía cocinar a los cuatro, ¿por qué no se puede seguir haciendo?". Algo que termina cabreando a Jesús y abandonando la conversación.